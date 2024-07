Jak odinstalować program, którego nie można odinstalować? Sprawdzone sposoby

To nieco bardziej skomplikowane zadanie. Pierwszą próbą powinno być ponowne uruchomienie komputera i spróbowanie ponownie. Jeżeli to nie zadziała, oznacza to, że program może być skonfigurowana do rozruchu wraz z komputerem. By to sprawdzić, należy uruchomić aplikację Ustawienia, tam kategorię Aplikacje, następnie Autostart. Jeżeli na liście pojawi się problematyczny program, należy się upewnić, że przełącznik obok niej jest ustawiony na Wyłączone. Następnie należy ponownie uruchomić komputer i spróbować ponownie.