Telefon jako napęd w Eksploratorze plików. Kapitalna nowość w Windowsie

Duże firmy technologiczne swego czasu były bardzo zdeterminowane, by przekonać użytkowników do wówczas nowej koncepcji, jaką była chmura i do usług online. Większość oprogramowania była projektowana tak, by kierować ich uwagę na synchronizację danych z wykorzystaniem chmury, czasem też prawdopodobnie z premedytacją utrudniając tradycyjne zarządzanie danymi. Jedno co w wyniku tej mody straciliśmy, to łatwy dostęp do pamięci naszych telefonów. Te albo wymagają do współpracy zewnętrznego oprogramowania, albo faktycznie zmuszają nas do wykorzystania oldschoolowych przewodów. A gdyby dało się i nowocześnie, i wygodnie?