Wzięli iPhone’a i zainstalowali a nim Windowsa 11. Efektów możecie się spodziewać

System jest bardzo wolny, a i uruchamia się 20 minut. Sam system na iPhone 15 Pro, który nie ma największego ekranu (6,1 cala), wygląda słabo. Nie rozciąga się do pełnych proporcji wyświetlacza urządzenia. Jeśli kojarzycie dawne komputery kieszonkowe popularne przed erą smartfonów, to w tym przypadku jest bardzo podobnie. Skąd wynika taka słaba wydajność? Stąd, że oprogramowanie UTM tworzy maszynę wirtualną, która daje systemowi do dyspozycji 2 GB RAM oraz procesor o taktowaniu 1 GHz. Menedżer zadań jasno wskazuje na to, że wirtualna maszyna była żyłowana do granic możliwości.