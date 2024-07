Jak to jest, że skopana aktualizacja wstrząsnęła światem? Oto czego uczy nas niebieski piątek

W oczy kole nie tylko powolność rozwiązywania problemów zaistniałych przez awarię, ale także brak planu na wypadek wystąpienia problemów o takiej skali. I gdybyśmy mówili tylko o braku ciągłości komunikacji pomiędzy Starbucks i dostawcami produktów, to co najwyżej byśmy machnęli ręką, stwierdzili "ryzyko prowadzenia biznesu" i tyle. Jednak problemy lotnisk i linii lotniczych ciągną się aż do teraz, trzeci dzień z rzędu. W Australii i Nowej Zelandii - które mój narzeczony nazwał "kontynentem do beta testów" - można mówić o zatrzymaniu ciągłości poprawnego działania państwa, bo posłuszeństwa odmówiły nie tylko komputery sektora przedsiębiorstw prywatnych, ale także te należące do parlamentu. Zdezorientowani pracownicy stacji Sky News początkowo byli przekonani, że padli ofiarą hakerów.