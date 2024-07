Windows, Crowdstrike i wielka awaria komputerów. Co właściwie się wydarzyło?

To jeden z najgorszych piątków w historii pracy administratorów IT. Kiedy świat zaczynał się budzić, a pierwsze firmy w Australii uruchamiać swoją codzienną działalność, wiele osób straciło dostęp do swoich komputerów. Te zamiast się uruchomić jak zwykle wyświetlają krytyczny błąd, uniemożliwiający rozruch i uruchomienie aplikacji do pracy.