Copilot w Wordzie coraz użyteczniejszy. Microsoft zmienia frustrujące ograniczenie

Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję nowej generacji (GenAI) mają rozmaitą użyteczność i cechują się zróżnicowaną jakością. Większość jest jednak znakomita w jednym, często bardzo potrzebnym zadaniu: w streszczaniu długich informacji. ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude i inni - jako de facto komputery językowe - bardzo sprawnie przetwarzają tekst źródłowy, redagując go wedle życzenia użytkownika. W tym streszczając go do esencji przekazu.