DOOM z oficjalną premierą na… kosiarce. To nie żart

Wraz z rosnącą popularnością e-papierosów nikogo nie zdziwi, że DOOM został uruchomiony na tego typu urządzeniu. Dziwić może z kolei fakt, że grę udało się wyświetlić na teście ciążowym. Co prawda oprawa pozostawia nieco do życzenia, ale to niuanse. Najnowszym frontem w wojnie o przenoszenie DOOM-a gdzie tylko możliwe jest próba uruchomienia gry na... bakteriach E.Coli. Brzmiałoby jak żart, ale za projekt odpowiada poważna doktorantka z prestiżowej amerykańskiej uczelni.