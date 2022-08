Przyszłość rolnictwa wisi na dziurawym Linuksie. Haker złamał ciągnik by grać na nim w Dooma

Po drugie, John Deere to korporacja jawnie przeciwna prawu do naprawy w USA. Producent maszyn rolniczych nakłada na nie limity - np. blokady zegarów - ograniczając maksymalny potencjał sprzętu w rękach użytkowników. Do tego Deere wymaga, by każda usterka była naprawiana wyłącznie w autoryzowanej przez nich sieci serwisowej, ograniczając klientom dostęp do narzędzi naprawczych. To filozofia, którą można porównać np. do firmy Apple i procesu naprawy telefonów iPhone - te zostały tak skonstruowane, by użytkownik mógł jak najmniej naprawić na własną rękę, a zamiast tego korzystał z autoryzowanego serwisu.