Odpaliła Dooma na bakterii E.coli. Nie, to nie żart

Choć osiągnięcie doktorantki jest imponujące, to pozostawia ono wiele do życzenia jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę. Średnio potrzeba 70 minut na wygenerowanie jednej klatki obrazu i osiem godzin by bakteria powróciła do swojego pierwotnego stanu, a Doom domyślnie działa w 35 klatkach na sekundę. A to z kolei daje nam w sumie jedną klatkę na dziewięć godzin - i 600 lat na ukończenie rozgrywki na bakteriach E.coli. Jest to wynik gorszy nawet w porównaniu do osiągów Cyberpunka 2077 w pierwszych tygodniach po premierze.