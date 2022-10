Ile ziemniaków trzeba, by odpalić Dooma? Jeżeli ktoś uważa, że to pytanie nie ma sensu, to jest w błędzie. Istnieje na nie odpowiedź i brzmi: 45 kg. Właśnie tyle potrzeba tych pysznych warzyw, by zapewnić kalkulatorowi T-84 odpowiednią moc do działania. A co tu robi kalkulator? A, no właśnie. Bo właśnie na ów kalkulator ktoś stworzył nieoficjalny port Dooma. Będzie można grać nawet po apokalipsie zombie. Szerzej o tej historii w tym materiale.