Dodatkową moc w grach może zapewnić wyłączenie jednej z funkcji bezpieczeństwa. Zanim jednak użytkownik się na to zdecyduje, należy się zastanowić, czy wyłączanie jej jest rozsądne. Funkcja sprawdzająca integralność pamięci utrudnia złośliwym programom używanie sterowników niskiego poziomu do przechwycenia komputera. Integralność pamięci działa poprzez tworzenie odizolowanego środowiska przy użyciu wirtualizacji sprzętowej. To dobre zabezpieczenie. Najlepszą radą jest wyłączanie go tylko jeśli komputer nie jest połączony z siecią.