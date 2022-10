Takie problemy zdarzają się przy aktualizacjach Windowsa bardzo często. Są to jednak najczęściej trudne do wychwycenia drobiazgi. Coś w stylu antywirus niszowego producenta w starej wersji nie działa poprawnie po aktualizacji czy moduł dźwiękowy w niektórych laptopach wymaga nowszego sterownika. Drobiazgi, które są z pomocą partnerów relatywnie szybko rozwiązywane, by móc wszystkich użytkowników jak najszybciej przenieść na nową wersję systemu.