Microsoft odpicował kilka ikonek. Ta zmiana pozwala znów uwierzyć w Windowsa

To brzmi dość groteskowo, nie da się ukryć. Wielkie wydarzenie, można testować działanie guziczka do wyłączania animowanej ikonki Widżetów na Pasku zadań. Trudno o większy drobiazg. Jest to jednak - i nie ma tu za grosz nadinterpretacji - również i fundamentalna zmiana podejścia. Koniec z wpychaniem reklam użytkownikom do gardeł? Można się z tego wypisać? Jeśli tak, to niech to będzie nawet domyślnie włączone. Byle dało się to wszystko łatwo wyłączyć, tak jak w udostępnionej do testów przyszłej wersji Windowsa.