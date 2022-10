I to od wielu lat. Być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale wszystkie nowości w aplikacjach Microsoftu w przeciągu ostatnich lat najpierw trafiały do ich wersji webowych, a dopiero potem były przenoszone na natywne dla Androida, Windowsa czy iPhone’a aplikacje. Web ma od długiego czasu pierwszeństwo i tyczy się to zarówno drobiazgów pokroju Microsoft To Do czy OneDrive, jak i rozbudowanych tworów pokroju Excela, Worda czy Teams.