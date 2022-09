Nawet nie przypuszczałeś, że potrzebujesz tej funkcji. Nowość w Google Chrome bardzo się przyda

Wraz z nowymi wersjami przeglądarki Google Chrome, pokazanymi na przestrzeni ostatnich miesięcy, zadebiutowała funkcja o nazwie „Chrome Actions”, umożliwiająca wyszukanie prostych czynności poprzez wpisanie komendy na pasku wyszukiwania. Można w ten sposób szybko przejść do konkretnych ustawień, by np. otworzyć kartę w trybie incognito, ustawić przeglądarkę jako domyślną, etc. – przypomina to w praktyce wyszukiwarkę Spotlight na macOS, która po wpisaniu treści przeczesuje nie tylko cały system operacyjny, ale także powiązane aplikacje.