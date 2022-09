Google Maps powie, do której dzielnicy warto się zapuszczać

W przypadku nowej funkcji sprawa nie jest taka prosta. Algorytmy usługi Google Maps od teraz będą zajmowały się określaniem czegoś, co trudno jest zmierzyć i wyrazić liczbami. W aplikacji pojawi się informacja o tym, czym charakteryzuje się dana dzielnica. Określane jest to angielskim słówkiem "vibe", co można przetłumaczyć na język polski na "atmosferę". Co to właściwie oznacza?