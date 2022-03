W dyskusji pod tym postem pojawiły się przeróżne, mniej lub bardziej poważne propozycje. Część użytkowników przekonywała, że być może jest to obiekt ściśle tajny, przez co Google mogło zamaskować struktury znajdujące się na wyspie. Ktoś inny zasugerował, że być może jest to krater wulkanu, co mogło tłumaczyć jego zabarwienie. Musiało się też pojawić oczywiste w kręgach związanych z teoriami spiskowymi wyjaśnienie mówiące, że jest to wejście do wnętrza Ziemi, gdzie istnieje osobny świat, do którego przejść jest tylko kilka, m.in. w Himalajach.