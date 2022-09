Nowa funkcja w Google Maps w Polsce. Teraz wyznaczysz trasę tak, żeby było tanio, tanio i jeszcze raz tanio

Aplikacje mobilne do obsługi Google Maps na smartfony i tablety z Androidem oraz iPhone'y i iPady nie będą wymuszały dłuższej jazdy i zaproponują kilka wariantów trasy do wyboru. Użytkownicy będą mogli sami zdecydować, co jest dla nich najważniejsze w danej chwili: jak najszybsze dotarcie do celu czy oszczędna jazda z niską emisją dwutlenku węgla i niższym zużyciem paliwa.