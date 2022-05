Mapy Google jak SimCity. Przez tę nowość na zwiedzaniu miast znowu stracimy godziny

Kiedy wjeżdżam rano do miasta i obserwuję ludzi stojących w korkach, zawsze wyobrażam sobie, jak to musi niesamowicie wyglądać z góry. Jest szansa, że Google urzeczywistni moje wyobrażenia. Choć pewnie minie trochę czasu, zanim do listy wspieranych miast dojdzie Warszawa czy Łódź. Póki co Google skupia się na miejscach atrakcyjnych dla użytkowników z całego globu.