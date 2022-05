Odkrycie w 1933 roku osady jest uważane za jedno z najważniejszych archeologicznych wydarzeń Polski. Mało zresztą brakowało, by w ogóle do tego nie doszło. Gdy miejscowi zobaczyli pierwsze ślady osady, nie zdawali sobie sprawy, z czym mają do czynienia. Zabierali bezcenne przedmioty do domu, jak gdyby nigdy nic. Dopiero dzieci poinformowały o tej sytuacji szkolnego nauczyciela. Ten podszedł do sprawy poważnie i dzięki temu dziś stoi tam Muzeum Archeologiczne. Link do mapy tutaj.