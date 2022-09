Wyrok, jeśli Google nie zdecyduje się na apelację lub ją przegra, oznacza okazję dla Samsunga do renegocjowania umowy z Google’em. Na przykład po to, by ukryć przeglądarkę Chrome na urządzeniach Samsung Galaxy na rzecz Samsung Internet. Mając na uwadze bardzo wysoką popularność tych telefonów, mogłoby to otworzyć drogę do przeniknięcia do mainstreamu zupełnie nowej przeglądarki internetowej. A to tylko jeden przykład, jednego przypadku jednej firmy.