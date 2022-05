Ta decyzja miała doprowadzić wedle urzędników do ograniczenia wyboru dla klientów Apple'a oraz wykluczeniu jego konkurentów z tego rynku. Tego typu działania z kolei w oczach urzędników Unii Europejskiej są sprzeczne z europejskim prawem, a tym samym Apple powinien być zmuszony do wprowadzenia zmian w systemie iOS do iPhone'ów. Czas pokaże, czy tak faktycznie się stanie.