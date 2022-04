Jedną ładowarką naładujesz wszystkie smartfony. Ważny wniosek przyjęty

Przy pół miliarda ładowarek do urządzeń przenośnych dostarczanych co roku do Europy, generujących od 11 000 do 13 000 ton e-odpadów, jedna ładowarka dla wszystkich telefonów komórkowych i innych małych oraz średnich urządzeń elektronicznych byłaby korzyścią dla wszystkich. Przyczyni się to [standaryzacja portów – dop. red.] do ochrony środowiska, pomoże w ponownym wykorzystaniu starej elektroniki, zaoszczędzi pieniądze oraz zmniejszy niepotrzebne koszty i niedogodności zarówno dla firm, jak i konsumentów. Proponujemy naprawdę wszechstronną interwencję, opierając się na wniosku Komisji, wzywając do interoperacyjności technologii ładowania do 2026 r. i doprecyzowując informacje przekazywane konsumentom za pomocą specjalnych etykiet. Rozszerzamy również zakres wniosku, dodając więcej produktów, takich jak laptopy, które będą musiały być zgodne z nowymi przepisami

Alex Agius Saliba, członek Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.