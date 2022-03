Apple wyłączył Apple Pay w Rosji. Tym razem na dobre

Warto przy tym dodać, że Apple Pay to nie jest jedyny system płatności, jaki opuścił Rosję w wyniku sankcji. Na podobny ruch zdecydował się Google, który zabrał Rosjanom dostęp do działającego na podobnej zasadzie Google Pay. Oprócz tego Federację Rosyjską opuścił PayPal, co utrudnia jej obywatelom płatności za te usługi online, do których jeszcze mają dostęp - ale jest ich coraz mniej.