Jeśli masz taką kartę bankową, będziesz musiał ją zmienić. Mastercard zapowiada rewolucję

Mastercard doszedł do wniosku, że w dobie wszechobecnych płatności zbliżeniowych czas zaktualizować funkcjonalność kart płatniczych. Paski magnetyczne odchodzą do lamusa.

My, Polacy, mamy dość mocno zaburzony obraz płatności bezgotówkowych. Polska jest w tym względzie jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale według raportów Visa jesteśmy pierwszym krajem, w którym wszystkie terminale płatnicze obsługują płatności zbliżeniowe.

Polacy bardzo chętnie adaptują nowe formy płatności . Korzystamy na co dzień nie tylko z kart zbliżeniowych, ale też z płatności smartfonem czy zegarkiem. Wirtualne karty płatnicze używane w internecie również nie są dla nas żadną egzotyką. Nie boimy się płatności poprzez BLIK zatwierdzanych kodem wpisanym w aplikacji mobilnej banku.

Patrząc z tej perspektywy pasek magnetyczny na karcie płatniczej wydaje się być archaiczny.

I nie ma w tym przesady, bo pomysł stojący za paskiem magnetycznym sięga lat 60. ubiegłego wieku. Wystarczy jednak wyjechać za granicę, by szybko się przekonać, że paski magnetyczne nadal są w użyciu, a Polska jest tylko chlubnym wyjątkiem w kwestii nowych form płatności.

Z kolei we Włoszech czy Stanach Zjednoczonych cały czas znajdziemy całe mnóstwo terminali wykorzystujących pasek magnetyczny na karcie. Zamiast wetknąć kartę czipem do przodu, ekspedientka w charakterystyczny sposób przeciąga plastik przez terminal płatniczy.

Mastercard kończy z paskiem magnetycznym, ale będzie się go pozbywał powoli.

Mastercard podzielił się danymi, z których wynika, że obecnie 86 proc. fizycznych transakcji z użyciem karty jest realizowanych poprzez chip. Jest to globalny wskaźnik. Z kolei w Stanach Zjednoczonych czip jest wykorzystywany tylko w 73 proc. transakcji.

Mimo to Mastercard postanowił zrezygnować z paska magnetycznego w nowych kartach. Począwszy od 2024 r., nowe karty będą go stopniowo pozbawiane. Firma zupełnie wyeliminuje pasek magnetyczny do 2033 r., więc proces transformacji będzie na tyle długi, że każdy punkt powinien zdążyć z wymianą terminali na nowsze.