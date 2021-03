Szybkie przelewy przez internet dla opornych, czyli BLIK! i już

BLIK to bardzo wygodna usługa pozwalająca na wykonywanie szybkich przelewów na numer telefonu bez opłat. Rozliczenie się za wspólną pizzę to jednak dopiero początek jej możliwości.

Klasyczne przelewy internetowe mają to do siebie, że często trzeba na nie sporo czekać. Na polskim rynku działa multum banków, a zanim pieniądze przejdą z konta w jednym na konto w drugim, potrafi minąć pół dnia (a za przyspieszenie tego procesu trzeba płacić niemałe pieniądze). Oprócz tego w celu wykonania przelewu należy skopiować bardzo długi numer konta, uzupełnić dane odbiorcy itp.

Robienie przelewów nie jest ani wygodne, ani przyjemne, ale problemy rozwiązuje tutaj BLIK, czyli usługa pozwalająca na wykonywanie szybkich przelewów na telefon. Wystarczy wpisać w aplikacji mobilnej banku numer telefonu odbiorcy i potwierdzić transakcję, a wskazane środki zostaną natychmiastowo i bez żadnych opłat przekazane na spięty z tymże numerem rachunek bankowy. Trafią do odbiorcy natychmiast, nawet jeśli jest klientem innego banku.

Kiedy może się przydać BLIK?

Jednym ze scenariuszy wykorzystania przelewów na telefon, powtarzanym niczym mantra, jest rozliczanie się za wspólne posiłki: jedna osoba płaci rachunek, a pozostałe wysyłają jej odliczoną kwotę. W dobie koronawirusa, gdy restauracje są zamknięte, a spotkań towarzyskich unikamy, nie jest to jednak tak użyteczne rozwiązanie, jak jeszcze rok temu — ale na tym zalety BLIKA się nie kończą.

Sam korzystam z BLIKA niemalże codziennie, gdy rozliczam się z moją drugą połówką za domowe sprawunki, zakupy dokonywane w internecie oraz rachunki i czynsz za mieszkanie — mamy konta w innych bankach, więc zawsze BLIK-ujemy sobie nawzajem pieniądze, zamiast robić zwykłe przelewy. Korzystam też z tego rozwiązania, gdy ze znajomymi i rodziną składamy się na prezenty urodzinowe.

BLIK przydaje się również przy zakupach przez internet.

Jeśli w danym sklepie są dostępne różne metody płatności, to gdy tylko mogę, wybieram właśnie BLIKA, bo z reguły to on jest zwykle najszybszy. Wystarczy przepisać 6-cyfrowy kod i potwierdzić transakcję na smartfonie, bez potrzeby logowania się do banku poprzez wpisywanie losowych znaków z hasła lub szukania portfela z kartą płatniczą, by sprawdzić zapisany na niej trzycyfrowy kod.

Doceniam też opcję zapisywania sprzedawców jako zaufanych, co przy kolejnej płatności w danym serwisie jeszcze bardziej upraszcza i skraca cały proces, eliminując konieczność przepisywania kodu. W takiej sytuacji wystarczy, że potwierdzę w aplikacji na telefonie, że to ja dokonuję tej transakcji, a w tym celu nie trzeba nawet szukać ikonki banku, gdyż ten sam wysyła powiadomienie.

Drzewiej z tej usługi korzystałem również przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu, ale z wiadomych względów teraz się staram tego unikać.

Na szczęście gotówkę udało mi się niemalże całkowicie ze swojego życia wyeliminować… w dużej mierze właśnie za sprawą BLIKA. Z usługi Polskiego Standardu Płatności korzystam w końcu teraz zwykle nawet w sytuacjach, gdy kupuję lub sprzedaję produkty, czyli np. używane gry wideo, na platformach pokroju OLX czy Facebook Marketplace z odbiorem osobistym.

Przy sprzedaży towarów obcym osobom ze względu na zasadę ograniczonego zaufania zwykły przelew się nie sprawdza, bo nie często trafia się na kogoś z kontem w tym samym banku, co nasz. Jeśli jednak teraz coś kupuję, to środki przekazuję prosto na numer telefonu — a odbiorca albo odbiera je od razu, jeśli BLIKA już skonfigurował, albo w kilka chwil może go aktywować na swoim koncie.

W przypadku, gdy to ja jestem sprzedawcą, proszę nabywców o to, by to oni wysłali pieniądze z użyciem BLIKA na mój numer telefonu.

Płatności tego typu może dokonać każdy posiadacz smartfona, który zainstalował aplikację jednego banków wspierających BLIKA. Na liście znalazły się m.in. Alior, ING, Millenium, mBank, Santander, PKO BP i Pekao S.A., a z pełną listą można zapoznać się na stronie internetowej usługi. Co istotne, to rozwiązanie działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez żadnych opłat.

BLIK może znaleźć też zastosowanie w wielu innych sytuacjach i można z tej usługi skorzystać, gdy np. umówiliśmy się na oglądanie jakiegoś przedmiotu i zdecydowaliśmy się wpłacić na niego zaliczkę lub zadatek. Odbiorca, aby otrzymać pieniądze prosto na swój rachunek bankowy, musi jedynie podać numer telefonu w ustawieniach aplikacji swojego banku, co wymaga jedynie kilku tapnięć w ekran.

Oprócz tego BLIKA z pewnością docenią rodzice, którzy mogą w prosty sposób przekazywać swoim dzieciom kieszonkowe i środki np. na mniej lub bardziej spontaniczne zrzutki organizowane w szkole oraz pary, które mogą sobie przesyłać pieniądze, gdy zorientują się, że im zabrakło środków, by opłacić zakupy w sklepie. Przydatną funkcją jest możliwość poproszenia bliskiej osoby o szybki przelew bez wychodzenia z aplikacji banku.

*Materiał powstał we współpracy z BLIK-iem.