Dobre nawyki płatnicze, nie tylko na czas pandemii

Jak płacić za zakupy i usługi oraz rozliczać się ze znajomymi w czasach pandemii? Gotówka jest już passe, ale na szczęście są wygodniejsze metody takie jak smartfon. Oczywiście z BLIKIEM.

Już wcześniej sami z siebie stopniowo rezygnowaliśmy z gotówki, ale do tej pory robiliśmy to dlatego, że cyfrowe pieniądze są w większości przypadków wygodniejsze. Teraz jednak, w obliczu trwającej pandemii, metody bezgotówkowe są przede wszystkim bezpieczniejsze od banknotów i bilonu.

Posługiwanie się gotówką zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia się koronawirusem, tak samo, jak cykliczne wizyty w bankomatach, które odwiedzamy, by wyciągnąć kolejne banknoty. Unikanie wymieniania się pieniędzmi leży tym samym w naszym interesie, a na szczęście są narzędzia, które to ułatwiają.

Bezstykowe płatności

Jednym ze sposobów na wyeliminowanie gotówki ze swojego życia — lub przynajmniej ograniczenia styczności z nią — jest przejście na płatności telefonem. Jednym ze sposobów płatności bezstykowych jest zaś BLIK, który działa nawet na starszych oraz najtańszych smartfonach, w tym tych bez chipa NFC.

Dzięki tej opracowanej w Polsce metodzie płatności nie musimy przekazywać sprzedawcy karty ani dotykać terminala płatniczego, by opłacić produkty lub usługi — wystarczy podać kod i potwierdzić płatność PINem po swojej stronie z poziomu telefonu w aplikacji bankowej. Działa to szybko i sprawnie oraz jest bezpieczne, a także utrwala dobre nawyki na czas pandemii… i nie tylko.

BLIK działa zarówno stacjonarnie, jak i w internecie.

Kodów pozwalających na zakupy z BLIKIEM można używać nie tylko w sklepach i punktach usługowych, ale również w internecie do opłacania zakupów online. To rozwiązanie jest w dodatku zarówno szybsze, jak i wygodniejsze niż korzystanie z tradycyjnych przelewów lub bramek wymagających logowania się do banku.

Korzystanie z BLIKA w sieci to świetny pomysł. Nie wydłuża to czasu oczekiwania na paczkę, jak to ma miejsce przy zwykłych przelewach, a przy okazji eliminuje konieczność wręczania gotówki kurierowi. Do tego można zapisać dane przeglądarki czy stron zaufanych sprzedawców w aplikacji mobilnej banku, co skraca ten i tak krótki już proces płatności – kolejne zakupy nie będą wymagały przepisywania kodu BLIK, a jedynie zatwierdzenia płatności kodem PIN w bankowej aplikacji.

Jak korzystać z BLIKA? Nie ma na to aplikacji, ale są… aplikacje.

BLIK nie ma swojej aplikacji mobilnej, bo ta usługa została zintegrowana z aplikacjami licznych banków. To w nich można wygenerować kody służące do płacenia za towary i usługi. Liczba instytucji finansowych wspierających BLIKA jest zaś już całkiem pokaźna i znalazły się na niej:

PKO Bank Polski wraz z Inteligo (IKO);

Pekao SA (Peo Pay);

ING Bank Śląski (Moje ING Mobile);

mBank (mBank PL);

Bank Millennium (Bank Millennium);

Santander Bank Polska (Santander mobile);

Alior Bank (Alior Mobile);

Getin Bank (Getin Mobile);

T-Mobile Usługi Bankowe (T-Mobile Bankowe);

BNP Paribas (GOmobile);

Credit Agricole (CA24 Mobile);

Noble Bank (Noble Mobile);

oraz coraz więcej banków spółdzielczych np. SGB i BPS.

To właśnie one pozwalają generować kody BLIK. Większość z nich umożliwia też przypisanie numeru telefonu do usługi Przelew na telefon BLIK. Dzięki temu możemy wysyłać oraz odbierać natychmiastowe przelewy od np. znajomych, a także wysyłać im pieniądze, wybierając ich nazwisko z listy kontaktów w telefonie lub wpisując ręcznie numer. Bez względu na to, w jakim banku odbiorca ma konto, pieniądze otrzyma natychmiast, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

BLIK jest idealnym sposobem na rozliczenie się ze znajomymi po wspólnym wyjściu do kina albo restauracji.

Często podczas wspólnych wyjść w gronie znajomych tylko jedna osoba płaci wspólny rachunek, a pozostałe przekazują jej później część pieniędzy. Często używamy w celu takich rozliczeń gotówki, co w dobie koronawirusa nie jest najlepszym pomysłem. Klasyczne przelewy również nie są idealnym rozwiązaniem.

Znalezione w historii rachunku numery kont znajomych mogą być nieaktualne — a mało kto informuje, że np. zmienił bank. Z tego względu trzeba prosić o przesłanie danych, a do tego na przelewy pomiędzy bankami trzeba czekać — podczas gdy do BLIKA wystarczy numer telefonu, a pieniądze pojawiają się u odbiorcy od natychmiast również w dni świąteczne.

Dodatkowo, niektóre banki (mBank, ING Bank Śląski) oferują możliwość „poproszenia o przelew” – jeśli zapłaciliśmy za wspólną kolację, możemy sami wysłać do znajomych taką prośbę, podając kwotę do oddania, a odbiorca musi tylko zatwierdzić to w swojej aplikacji bankowej i dzięki temu pieniądze otrzymamy od razu. Prośba o przelew na telefon BLIK eliminuje tym samym krępującą konieczność upominania się o zwrot drobnej kwoty np. na komunikatorze lub SMS-em.

*Materiał powstał we współpracy z BLIKIEM