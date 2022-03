A jak to działa w praktyce? Okazuje się, że świetnie. Noszę różne typy maseczek w różnych kolorach i iPhone radzi sobie z rozpoznawaniem twarzy super, co bardzo ułatwia zakupy. Nie udało mi się też oszukać Face ID poprzez przekazanie zablokowanego telefonu innym osobom noszącym maseczki i liczę na to, że Apple opracował ten system z głową i będzie on nadal bezpieczny. Jeśli jednak ktoś ma wątpliwości, to należy podkreślić, że nowa funkcja jest całkowicie opcjonalna.