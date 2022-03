W microsoftowej (i nie tylko tej) nomenklaturze nowa sprzedaż (new sales) to nie to samo co odnowienie (renewal). W teorii to by oznaczało, że choć firma nie może dokupić sobie nowych produktów i usług Microsoftu, tak może bez problemu utrzymywać bieżące subskrypcje i zobowiązania. Azure, Microsoft 365 czy nawet Xbox Game Pass. Business as usual.