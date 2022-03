Rosjanie się zdenerwowali. Tak bardzo, że aż odłączyli swoim mieszkańcom połowę internetu

Wojna, którą wywołała Federacja Rosyjska to nie tylko konflikt zbrojny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Obecnie to przede wszystkim wojna nowego wymiaru, w której pierwsze skrzypce gra technologia i [dez]informacja. Na ekranach naszych telefonów i komputerów mamy pierwsze informacje z Ukrainy, to za pomocą telefonów docieramy do bliskich i to za pośrednictwem technologii korzystamy z bardzo wielu usług - tak zawodowo jak i prywatnie. Nic więc dziwnego, że w wojnie Ukrainy z Rosją tak ważnym jest dla każdej ze stron by mieć Big Techy “ze sobą”.