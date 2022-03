"Rosyjski Google" zhakowany. Anonymous publikuje dane 150 tys. użytkowników wyszukiwarki Yandex

Yandex to korporacja z ponad 70 internetowymi usługami adresowanymi do rosyjskojęzycznych użytkowników sieci. Z siedzibą w Moskwie (oraz wydmuszką na lotnisku pod Amsterdamem) Yandex wyrósł na największą wyszukiwarkę internetową z Europy oraz największe, koncentrujące 60 proc. rynku narzędzie do wyszukiwania w Rosji. W ujęciu globalnym Yandex plasuje się na piątym miejscu, za wyszukiwarkami Google, Baidu, Bing oraz Yahoo.