Rosyjskiej cenzurze nie spodobał się opis wojny w Ukrainie na Wikipedii. Chce kar za "wrogą propagandę"

Już wcześniej Rosja ograniczyła dostęp do Facebooka i Instagrama, tłumacząc, że serwisy rzekomo cenzurowały wpisy. Teraz doszło nawet do tego, że zastępca dyrektora departamentu informacji i prasy MSZ Oleg Gawriłow oskarżył Meta i Google'a o jawne podżeganie do wojny i prowadzenie wrogich działań propagandowych za pomocą należących do nich mediów społecznościowych: