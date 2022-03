Szefową RT jest Margarita Simonian, jedna z najgłośniejszych zwolenniczek przyłączenia Donbasu do Rosji, która głosi, iż Putin to zbawca narodu. Dmitrij Kisielow z kolei to szef Sputnika, który w Polsce może być kojarzony z wypowiedzi sprzed pięciu lat, gdy stwierdził, że “Polska to nie narodowość, lecz diagnoza”.