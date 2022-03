Rosjanie boją się, że Apple zamieni ich iPhone'y w cegły. Mógłby to zrobić zdalnie

Już przed weekendem dotarły do nas głowy o braku dostępu do Apple Pay i Google Play w Rosji, co zbiegło się w czasie z nałożeniem sankcji w postaci odcięcia tego kraju od systemu SWIFT. Do tego Apple zamknął swoje rosyjskie sklepy i nie sprzedaje już tam produktów. Co prawda firma ma w tym interes - rubel stracił z dnia na dzień połowę wartości, a sprzedaż za de facto pół ceny to kiepski biznes - ale nie jest wykluczone, że to nie koniec działań Tima Cooka.