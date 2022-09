Departament Sprawiedliwości ponoć rozważa wysunięcie propozycji rozbicia Apple’a na dwie firmy: jedną od sprzętu i oprogramowania, drugą od usług. To oznacza, że App Store, Music, Pay i reszta byłyby prowadzone przez inną firmę, niż tę odpowiedzialną za iPhone’a, iOS-a czy MacBooka. To z kolei otworzyłoby drogę do większej różnorodności oprogramowania i usług na telefonach iPhone, kosztem niemal gwarantowanej dotychczas współpracy między wszystkimi aplikacjami i funkcjami.