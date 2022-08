Ruszają przygotowania do wojny USA kontra Apple

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych uznał w 1999 r. firmę Microsoft winną praktyk monopolistycznych (chodziło między innymi o wykorzystywanie dominującej pozycji Windowsa na PC, by wymuszać na producentach komputerów zakaz dołączania aplikacji konkurencji, takich jak przeglądarki czy pakiety biurowe). I nakazał podział firmy na dwie nowe. Jednej zostałby Windows, drugiej wszystko. Microsoft wygrał jednak w sądzie apelacyjnym i jedyne, co musiał zrobić, to zobowiązać się do otwarcia windowsowych API (interfejsów do komunikacji pomiędzy aplikacjami i systemem). I nigdy więcej nie stosować podobnych praktyk.