Apple się złamał. Będziemy mogli sami reperować MacBooki

Do sieci trafiły oficjalne poradniki, jak rozbierać i składać do kupy sprzęt firmy Tima Cooka, a do tego w sprzedaży pojawiły się oficjalne części zamienne do wybranych iPhone'ów z opcją wypożyczenia niezbędnych narzędzi. Teraz program został rozszerzony na komputery z linii MacBook.