Co wspólnego ma Jamajka i Apple? Szpiedzy tam nie dotarli

Co by się wydarzyło, gdyby Apple nie kombinował i zarejestrował swoje nowości w rodzimym urzędzie? Odpowiedź na to pytanie najlepiej zilustrować przykładem RealityOS. To system operacyjny dla gogli VR od Apple’a. Wiemy o nim za sprawą wnikliwej analizy wniosków Apple’a do stosownych urzędów, co tym samym potwierdza niemal oficjalnie, że firma pracuje nad takimi goglami. Jakby ktoś pytał, w Polsce działa wyszukiwanie online wniosków o rejestrację znaków handlowych, nie ma sensu ich przeszukiwanie.