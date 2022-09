Rosjanie już zamawiają iPhone 14, chociaż Apple wyszło z Rosji

Na mocy regulacji prawnych spowodowanych sankcjami, Kreml zalegalizował import równoległy elektroniki. W tym telefonów firmy Apple. Oznacza to, że do Rosji będą trafiać urządzenia kupione na terenie innych państw, a potem przetransportowane do Rosji, z pominięciem firmy Apple oraz autoryzowanych dystrybutorów amerykańskiego giganta. Proces został już na tyle usystematyzowany, że korzystają z niego nawet rosyjskie telekomy.