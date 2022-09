Prezydent USA chce odciąć Chińczyków od technologii. Mają mieć problem z produkcją układów scalonych

Biden chce to zmienić - mimo ostrzeżeń co poniektórych ekspertów, że ścisła gospodarcza zależność obu krajów to jedyne, co powstrzymuje je przed wrogością na miarę kilkudziesięcioletniej rywalizacji NATO i Układu Warszawskiego w drugiej połowie ubiegłego wieku. I ma w tym już niemałe sukcesy.