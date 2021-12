Jak zaktualizować Androida na telefonie i tablecie? Instrukcja krok po kroku

Niecierpliwi użytkownicy często szukają sposobu na wgranie nowego oprogramowania zanim to będzie dostępne. To najczęściej marny pomysł, bowiem takie nieprzetestowane oprogramowanie może poczynić więcej szkody niż pożytku. Zdecydowanie należy korzystać z narzędzi wbudowanych w system operacyjny. No chyba że telefon to zabawka, a użytkownik nie oczekuje po nim niezawodności.