Żeby uchronić się przed przejęciem hasła, tam gdzie tylko to możliwe, każdy użytkownik powinien włączyć funkcję 2FA - dwuetapowego uwierzytelniania użytkownika. Polega to na wprowadzeniu dodatkowego elementu niezbędnego do zalogowania w danej usłudze. Najczęściej używanym i bardzo dobrym mechanizmem są jednorazowe hasła SMS - ale można też stosować inne rozwiązania, jak różne aplikacje do autoryzacji. Dzięki 2FA sama wiedza o loginie i haśle nie wystarczy, by przejąć kontrolę nad kontem.



Dodatkowo dobrym pomysłem jest korzystanie z zabezpieczeń biometrycznych i unikanie wpisywania haseł - nigdy nie wiadomo, kto podsłuchuje, za sprawą której, niezałatanej jeszcze luki bezpieczeństwa. Kiedy to możliwe, warto hasło zastąpić kodem PIN, odciskiem palca lub skanem siatkówki bądź twarzy.