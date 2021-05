Google ma dość prostackich haseł do kont, dlatego automatycznie włączy użytkownikom weryfikację dwuetapową

Google zamierza automatycznie włączyć weryfikację dwuetapową użytkownikom.

Google nie może już patrzeć na to, jak użytkownicy NIE dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci, dlatego zamierza pomyśleć za nich.

Firma przypomina, że jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia konta jest wieloskładnikowa weryfikacja.

Obecnie jest tak, że użytkownik, który włączył tego typu zabezpieczenie jest proszony podczas logowanie o autoryzację w innym kanale. Np. może potwierdzić, że to on loguje się w aplikacji Gmail na swoim telefonie.

Google włączy uwierzytelnienie dwuskładnikowe u posiadaczy kont, którzy je poprawnie skonfigurowali.

Żeby sprawdzić, czy mamy właściwą konfigurację, powinniśmy wejść w ustawienia konta, a konkretnie w „Sprawdzanie zabezpieczeń”. Znajdziemy tam informacje o zapisanych hasłach, naszych urządzeniach, aplikacjach mających dostęp do konta. To właśnie tu włączymy weryfikację dwuetapową, jeżeli tego wcześniej nie zrobiliśmy, a Google nie zdążył uruchomić jej automatycznie. Zaawansowane ustawienia tego zabezpieczenia znajdziemy pod linkiem ustawieniach weryfikacji dwuetapowej.

Gigant zapewnia, że dopóki hasła będą podstawową formą zabezpieczenia konta, zamierza inwestować w rozwiązania nie tylko poprawiające bezpieczeństwo, ale i ułatwiające logowanie. Według Google'a jest to jednak etap przejściowy w drodze do świata bez haseł.

Mamy nadzieję, że pewnego dnia skradzione hasła staną się przeszłością, ponieważ same hasła odejdą do przeszłości, ale do tego czasu Google będzie zapewniać bezpieczeństwo tobie i twoim hasłom.

- czytamy.