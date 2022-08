Nawet Google przyznaje, że muli jak diabli. Na szczęście z Google TV ma być lepiej

Dodatkowo, do Google TV zostanie dodana opcja sprzątania pamięci masowej. Zaawansowani użytkownicy z najtańszymi urządzeniami, takimi jak Chromecast z 5 GB wolnego miejsca, będą mogli usunąć część modułów systemu, by zapewnić więcej miejsca aplikacjom. System ma też wykorzystywać mniej RAM-u, by więcej go zostawić wspomnianym apkom - by te również płynniej działały i by użytkownik mógł szybko się między nimi przełączać.