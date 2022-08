Stadia Pro za darmo przez 3 miesiące dla telewizorów LG

Użytkownicy Stadia Pro co miesiąc otrzymują nowe płatne gry do ogrania. Katalog budują takie produkcje jak Life is Strange, Dirt 5 czy ARK: Survival Evolved. Najnowsze rozszerzenie zbioru gier obejmuje m.in. Saints Row The Third Remastered oraz unikalne, bardzo ciekawe Murder by Numbers. Pełna lista gier w Stadia Pro na sierpień 2022 roku prezentuje się następująco: