Stało się. Abonament PS Plus został rozbity na trzy poziomy, każdy w innej cenie oraz z innymi benefitami dla posiadaczy konsol PlayStation. To pierwszy raz, kiedy gracze w Polsce mogą strumieniować gry w stylu PS Now, o ile nabędą najdroższy pakiet PS Plus Premium. Z kolei posiadacze tańszego PS Plus Extra otrzymali natychmiastowy dostęp do wielu natywnych gier uruchamianych bezpośrednio na konsoli abonenta. Wśród nich znajdują się klasyki z PSX oraz PS2 i to właśnie one najbardziej radują moje serce.