Narzekaliście na zasłaniające ekran widżety w Windowsie? Microsoft was posłuchał

Gdy Microsoft się zorientował, że wyszedł nieco przed szereg z prorokowaniem stosowania interfejsu dotykowego absolutnie wszędzie, zdecydował się jak najszybciej pogrzebać klęskę, jaką był Windows 8 we wszystkich swoich odmianach. Windows 10 to swoiste przeprosiny Microsoftu i powrót do stawiania przede wszystkim na klasyczne PC, z myszką i klawiaturą. To jednak nie oznacza, że w Windowsie 8 brakowało dobrych pomysłów.