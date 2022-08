Windows udaje telefon komórkowy. Czas, by jego twórcy przestali kopiować mobilne aplikacje

Widżety powstały wyłącznie w jednym celu. By napędzać statystyki przeglądarki Microsoft Edge i odsłony reklam w artykułach i danych hostowanych przez Microsoft Start. Ktoś mógłby powiedzieć, że tak wygląda nowoczesny świat i tak się zarabia pieniądze - a newsy i pogoda to w sumie użyteczna dla niektórych funkcja. No dobrze, niech będzie. Ale na tym się nie zakończyło. A zanim opowiem ciąg dalszy podkreślę, że Windows 11 do tej pory nie doczekał się żadnej aktualizacji rozwojowej - pierwsza ma się pojawić w drugiej połowie września. To ważne, trzymajmy to z tyłu głowy w pamięci.