Ukryte możliwości komputera z Windowsem. Wiele osób nie wie o tych narzędziach

Jedno, co macOS ma znakomicie wymyślone, to wyszukiwarka Spotlight. Wyszukiwarka Windows to przy niej prymitywne i wolne narzędzie. PowerToys Run to namiastka tego, co mają użytkownicy Maków. A więc wyzwalane dowolnym skrótem klawiszowym pole do wpisania wyszukiwanych elementów - na komputerze, w chmurze i w Internecie.