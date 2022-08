iMessage to jednocześnie najlepsza i najgorsza funkcja sprzętów Apple’a. Najlepsza, bo nie istnieje lepszy komunikator do kontaktowania się z innymi posiadaczami iPhone’ów, iPadów czy Maców. Najgorsza, bo próba komunikacji z kimś, kto nie posiada iPhone’a, iPada czy Maca, to istny koszmar i absurd. Każda inna aplikacja do komunikacji stosuje albo łączność internetową, albo standard RCS, czyli nowoczesne wcielenie SMS-ów, zastępujące także MMS-y.